Ähnlichkeit bei Liebespaaren Manches Paar wirkt wie Bruder und Schwester
Warum sehen und werden sich manche Paare im Laufe der Jahre immer ähnlicher? Forscher haben überraschende Erkenntnisse gewonnen und erklären die Ursachen.
Das Ehepaar ist wild entschlossen, es tritt in die Pedale, als ginge es um Leben und Tod, verpackt im gleichen Modell der Freizeitturnschuhe, in der gleichen atmungsaktiven türkisen Funktionskleidung, sitzt auf E-Bikes, die sich nur in der Größe unterscheiden. Das Bild eines Paares, wie man es jetzt, da der Frühling begonnen hat, fast überall zu sehen bekommt: auf hiesigen Radwegen, in den Bergen. Für Paare, die sich gleich kleiden, ist das gruselige Wort Partnerlook erfunden worden.
Ärztepräsident Klaus Reinhardt warnt vor dramatischen Folgen für die Gesundheit von Kindern durch übermäßigen Zuckerkonsum. Er fordert höhere Abgaben. Aus der Politik gab es bereits Widerspruch.
Das Weltraumteleskop Hubble beobachtet zwei Kollisionen in nur 20 Jahren. Diese Art von Zusammenstößen tritt eigentlich nur alle 100.000 Jahre einmal auf. Die Aufnahmen aus dem Sternensystem Fomalhaut stellen gängige Modelle der Planeten-Entstehung auf den Kopf.
Traditionell werden Feuerwerke eingesetzt, um die bösen Geister des Vorjahres zu verscheuchen. Heute gehören sie, wenn auch umstritten, für viele so zu Silvester, wie der Tannenbaum zu Weihnachten.