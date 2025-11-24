Älteste Göppingerin Eine Frau, die dem Schicksal mutig trotzte
Lilli Vandermeulen ist am Sonntag 102 Jahre alt geworden. In einem Kindertransport entkam sie aus Nazi-Deutschland. Ihre Nichte hat jetzt ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben.
„Sie ist wohl einer der ältesten in Göppingen geborenen Menschen und die älteste noch lebende Person aus der jüdischen Einwohnerschaft Göppingens.“ Klaus Maier-Rubner, Vorsitzender der Initiative Stolpersteine Göppingen hält regelmäßig Kontakt mit Überlebenden der NS-Diktatur und ihren Angehörigen, so auch mit Edith Netter, die jetzt die Geschichte ihrer Familie und insbesondere die ihrer Tante Lilli Vandermeulen veröffentlicht hat.