Die meisten Menschen kostet es noch viel Überwindung, Würmer, Larven oder Käfer zu verspeisen. Dabei gelten Insekten als nachhaltige Proteinquelle. In der Europäischen Union sind offiziell Larven des Mehlkäfers, Mehlwürmer (Tenebrio molitor), männliche Larven der Honigbiene (Honigbienen-Drohnenbrut, Apis mellifera) und Larven der schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens) als Nahrung zugelassen.

Urururahnin aller heutigen Arthropoden

Doch seit wann gibt es überhaupt Larven? Paläontologen haben in der Yu’anshan-Formation im Süden Chinas die bisher älteste Zwischenform in der Entwicklung vom Ei zum Erwachsenenstadium eines Insekts entdeckt – eine 520 Millionen Jahre alte versteinerte Larve.

Anatomischer Überblick der Urzeit-Larve „Youti yuanshi“. Foto: © Martin R. Smith/Emma J. Long

Die Urururahnin aller heutigen Arthropoden (Gliederfüßer) wie Insekten, Spinnen und Krebse. Das von den Forschern auf den Namen „Youti yuanshi“ getaufte Fossil – was übersetzt so viel wie primitive Larve bedeutet – ist ungewöhnlich gut erhalten und zeigt sogar Details von inneren Organe. Gliederfüßer umfassen mit mehr als einer Million Arten drei Viertel aller bekannten Tierarten

Die Urzeit-Larve aus dem Erdzeitalter des Kambrium (545 Millionen bis 505 Millionen Jahren) könnte dabei helfen, die Evolution früher Gliederfüßer zu entschlüsseln, schreibt das Forscherteam um um Martin Smith von der britischen Durham University im Fachblatt „Nature“.

Ein einzigartiges Fossil

Die durchleuchtete Larve von oben und seitlich betrachtet, die Farben markieren ihre verschiedenen inneren Organe. Foto: © Emma J. Long/Martin R. Smith

Der Ur-Gliederfüßer ist extrem klein und gerade einmal so groß wie ein Mohnsamen. „Wenn ich früher davon träumte, welches Fossil ich am liebsten entdecken würde, dachte ich immer an eine Gliederfüßer-Larve, weil Entwicklungsdaten so wichtig für das Verständnis ihrer Evolution sind“, erklärt Martin Smith.

Und weiter: „Larven sind so winzig und zerbrechlich, dass die Chancen, eine versteinerte Larve zu finden, praktisch gleich Null sind. Dachte ich zumindest.“

CT-Schnitt durch den Kopf der Larve: Selbst Teile des Gehirns sind erhalten. Foto: © Martin R. Smith/Emma J. Long

Innenleben vermittelt Einblicke in die Evolution von Gliederfüßern

Wie eine 3D-Kartierung mithilfe hochauflösender 3D-Röntgenmikroskopie ergab, sind auch die inneren Organe der wurmartigen Larve nach 500 Millionen Jahren noch erhalten – wie verschiedene Gehirnregionen, Verdauungsdrüsen und Nerven, die einst die Beine und Augen des Lebewesens versorgten.

Dadurch ermöglicht das Fossil sensationelle Einblicke in die frühe Evolution von Gliederfüßern. Für Smith und seine Kollegen besonders interessant ist das sogenannte Protocerebrum. Diese Gehirnregion sollte im späteren Verlauf der Evolution zum Kern des Gliederfüßerkopfs mit seinen verschiedenen Anhängseln wie Fühlern, Mundwerkzeugen und Augen werden.

Zudem besaß „Youti yuanshi“, offenbar bereits ein hoch entwickeltes Kreislaufsystem mit Hämolymphe als zirkulierender Körperflüssigkeit, wie die Forscher schreiben. Hämolymphe bildet bei heutigen Insekten und Krebstieren das Äquivalent zu Blut. Damit war Youti yuanshi für ihre Zeit bereits überraschend weit entwickelt.