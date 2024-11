Älteste Ockermine der Welt: In der Höhle der Löwen

Seit fast 50.000 Jahren wird Ocker in Afrika als Farbstoff und für rituelle Zwecke eingesetzt. Die steinzeitlichen Jäger und Sammler transportierten die Pigmente über weite Strecken, wie eine neue Studie der Universität Tübingen zeigt.

Markus Brauer 12.11.2024 - 17:38 Uhr

In einer neuen Studie hat ein Forscherteam durch Lumineszenz-Datierung und geochemische Analyse den Standort der ältesten Ockermine der Welt bestätigt. Sie befindet sich in der Lion Cavern – der Höhle der Löwen – in Eswatini, einem Land im südlichen Afrika.