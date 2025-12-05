Die Stadt Ditzingen muss sparen. Der Gemeinderat hat aber einen Vorschlag der Verwaltung abgelehnt, die Förderung für das Hospiz in Leonberg um 50 Prozent zu kürzen.
05.12.2025 - 11:04 Uhr
Die Stadt Ditzingen kürzt den Zuschuss für das Leonberger Hospiz. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird die Förderung auf 8000 Euro reduziert. Das ist aber eine deutlich geringere Reduktion, als die Verwaltung zunächst beantragt hatte. Sie wollte den Zuschuss um 50 Prozent kürzen. Der Hospizverein sollte demnach von kommenden Jahr an statt 10 000 Euro künftig 5000 Euro erhalten.