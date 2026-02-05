Der Innenstadtverein Luis stellt die beliebten Gutscheine von Papier- in Kartenform um.
Der Ludwigsburger Innenstadtverein Luis vertreibt seit Jahren den Ludwigsburg-Gutschein. Dieser ist bislang in Papierform verfügbar, nun geht der Verein den nächsten Schritt hin zu einer Kartenlösung – ähnlich einer Girocard. Das teilt der Verein mit. Die Einführung der Gutscheinkarte ist für Mitte April geplant, sie soll dann auch eine centgenaue Abrechnung direkt bei den Akzeptanzstellen ermöglichen. Ziel sei es, den Ludwigsburg-Gutschein technisch wie strategisch weiterzuentwickeln und neue Anwendungsfelder zu erschließen.