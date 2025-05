An diesen Tankstellen gibt es bald kein Bargeld mehr

Millionen Bankkunden müssen bald auf einen beliebten Zusatzservice an Tankstellen verzichten: Ab dem 30. Juni 2025 kann nicht mehr an Shell-Tankstellen kostenlos Bargeld abgehoben werden. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bank auf Anfrage unserer Redaktion. Damit endet eine seit 2010 bestehende Kooperation, die zuletzt rund 1300 der etwa 2000 Shell-Stationen in Deutschland umfasste.