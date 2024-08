Weniger Getreide, faule Kartoffeln, Ungewissheit beim Wein - Das Bundesagrarministerium rechnet mit einer schlechteren Ernte in diesem Jahr. Grund dafür: der Klimawandel. Darauf sollten sich Landwirte besser vorbereiten.

red/KNA 28.08.2024 - 16:09 Uhr

Ungünstige Witterungsbedingungen werden in diesem Jahr wohl für eine schlechte Ernte in Deutschland sorgen. Alleine bei der Getreideernte wird bei einer Gesamtmenge von 34,5 Millionen Tonnen ein Minus von 9 Prozent zum Vorjahr erwartet, wie aus dem am Mittwoch vorgestellten Erntebericht des Bundesagrarministeriums hervorgeht. Ministerium und Naturschützer mahnen deshalb dringend Maßnahmen zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft an.