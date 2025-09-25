Ära im Bottwartal geprägt: Musikschulleiterin geht und nimmt Abschied vom „schönsten Beruf der Welt“

Bärbel Häge-Nüssle ist eine weitgereiste Frau, war erst kürzlich in China unterwegs, um Land und Leute kennenzulernen. Doch ihre berufliche Laufbahn hat sie an einem einzigen Ort verbracht: der Musikschule Marbach-Bottwartal. Schon als Studentin unterrichtete sie hier in den 1980er-Jahren Mädchen und Jungs, um sich etwas dazuzuverdienen. „Ich bin von der Pike auf reingewachsen und hier hängen geblieben“, sagt sie lachend. Im Mai 1998 übernahm die Oberstenfelderin schließlich die Leitung und ist seitdem Gesicht und Sprachrohr der Einrichtung. Allerdings nicht mehr lange. Häge-Nüssle verabschiedet sich im März 2026 in den Ruhestand.