Ärger auf dem Wasen Gnadenlos: Kein Pfarrer für die Schausteller?
Die Betreiber von Karussells, Autoscootern und Losbuden gelten als besonders kirchentreu. Doch demnächst könnte sie ihre Kirche im Stich lassen.
Paul Thiel ist so ein typisches Schäfchen: 75 Jahre alt, seit 54 Jahren als selbstständiger Unternehmer auf Volksfesten unterwegs, zur Zeit mit dem „Lustigen Hammerschlag“ auf dem Wasen. Doch jetzt hat ihn erst einmal selbst der Schlag getroffen. „Ich dachte, du bringst mich noch unter die Erde“, sagt er zu Johannes Bräuchle beim traditionellen Schaustellerfrühstück in der Almhütte Royal. Doch der winkt ab. „Du bist doch jünger als ich.“