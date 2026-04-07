Ärger beim DRK im Kreis Böblingen Hartes Durchgreifen stößt manchen auf
Der DRK-Kreisgeschäftsführer Wolfgang Hesl polarisiert: Während ihm die Führungsriege ausdrücklich den Rücken stärkt, zeichnen manche Hauptamtliche ein anderes Bild.
Der DRK-Kreisgeschäftsführer Wolfgang Hesl polarisiert: Während ihm die Führungsriege ausdrücklich den Rücken stärkt, zeichnen manche Hauptamtliche ein anderes Bild.
Im Roten Kreuz schlagen die Wogen weiter hoch. Am vergangenen Montag trafen sich erneut Rettungssanitäter mit einer Anwältin der DRK-Rettungsdienst gGmbH vor dem Stuttgarter Arbeitsgericht. Es ging um die Untersagung von Nebentätigkeiten im Krankentransport. Die Fronten zeigten sich allerdings verhärtet: eine gütliche Einigung kam nicht zustande. Noch viel höher schlagen die Wellen, seitdem unsere Zeitung Mitte März die auffällig hohe Fluktuation auf der Führungsetage aufgedeckt hat.