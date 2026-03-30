Ärger in Leonberg-Höfingen Laute S-Bahn: Anwohner werden nachts aus dem Schlaf gerissen
Ein lautes Dröhnen nach Schienenschleifarbeiten plagt Anwohner im Höfinger Tal. Die Bahn reagiert zögerlich, eine Lösung für den Lärm ist nicht in Sicht.
Ein lautes Dröhnen nach Schienenschleifarbeiten plagt Anwohner im Höfinger Tal. Die Bahn reagiert zögerlich, eine Lösung für den Lärm ist nicht in Sicht.
Es rumpelt im Höfinger Tal. Genauer gesagt ist es ein extrem lautes, hohl klingendes Geräusch, das die Anwohner rund um die S-Bahn-Brücke über die Straße „Am Schlossberg“ auch nachts immer wieder aufschrecken lässt – stets dann, wenn ein Zug aus Richtung Stuttgart auf die Überführung donnert.