 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Laute S-Bahn: Anwohner werden nachts aus dem Schlaf gerissen

Ärger in Leonberg-Höfingen Laute S-Bahn: Anwohner werden nachts aus dem Schlaf gerissen

Ärger in Leonberg-Höfingen: Laute S-Bahn: Anwohner werden nachts aus dem Schlaf gerissen
1
S-Bahn auf der Höfinger Brücke: Sie ist viel lauter als noch vor einigen Wochen. Foto: Simon Granville

Ein lautes Dröhnen nach Schienenschleifarbeiten plagt Anwohner im Höfinger Tal. Die Bahn reagiert zögerlich, eine Lösung für den Lärm ist nicht in Sicht.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Es rumpelt im Höfinger Tal. Genauer gesagt ist es ein extrem lautes, hohl klingendes Geräusch, das die Anwohner rund um die S-Bahn-Brücke über die Straße „Am Schlossberg“ auch nachts immer wieder aufschrecken lässt – stets dann, wenn ein Zug aus Richtung Stuttgart auf die Überführung donnert.

 

Das verwundert und verärgert die Anwohner. Einer von ihnen, der in unmittelbarer Nähe lebt und anonym bleiben möchte (Name ist der Redaktion bekannt), sagt: „Seit einigen Wochen ist das unendlich laut.“ Zudem wundert er sich: „Die Brücke ist erst vor ein paar Jahren saniert worden.“ Erklären konnte er sich den Krach zunächst nicht. „Das kam von heute auf morgen“, betont er. Und es sei kein Vergleich zu den normalen Geräuschen, die die S-Bahn nun mal verursache.

Austausch mit der Bahn zum S-Bahn-Krach bringt keine Besserung

Der Anwohner ist seit einiger Zeit im Austausch mit der Bahn – von der er sogar mehrere Rückmeldungen erhalten hat. Offenbar ist der Lärm die Folge von maschinellen Schleifarbeiten, die Anfang Februar an den Schienen vorgenommen worden waren. Dabei wurden die Schienenprofile nachbearbeitet, um ihre Form zu verbessern. „Dadurch kann es vorübergehend zu einer Veränderung der Fahrgeräusche kommen“, zitiert er aus einem Schreiben der zuständigen DB-Tochterfirma InfraGo. Dies sei nach solchen Arbeiten jedoch grundsätzlich normal.

Man wolle allerdings zusätzlich die „Rauigkeit der Fahrfläche der Schienen“ überprüfen, so die Bahn. Dies solle sicherstellen, dass alles den technischen Vorgaben entspreche. „Das ist offenbar inzwischen passiert – und es sei alles nach Vorschrift verlaufen“, so der Anwohner, „das klingt also wie: Ihr Problem, danke, tschüss.“ Geändert habe sich seither nichts.

Unsere Empfehlung für Sie

Auch Leonbergs OB Degode ist Fan: Witzbilder aus dem Dorf: Warum der „Höfinger Memes“-Macher anonym bleiben will

Auch Leonbergs OB Degode ist Fan Witzbilder aus dem Dorf: Warum der „Höfinger Memes“-Macher anonym bleiben will

Diese Instagram-Seite widmet sich ganz dem Heimatdorf ihres Betreibers: Auf „Höfinger Memes“ wird das Leben im Leonberger Teilort humorvoll betrachtet.

Nicht nur er selbst, auch unsere Zeitung hat bei der Bahn – konkret bei der für die Stuttgarter S-Bahn zuständigen Stelle – nachgefragt. Die Rückmeldung erstaunt: „Wir haben intern recherchiert. Unsere betreffenden Geschäftsfelder kennen das Anliegen der Geräuschemissionen an der Eisenbahnüberführung ‚Am Schlossberg/L1136’ nicht“, antwortet ein Bahnsprecher schriftlich. Man bitte um Verständnis, dass man sich zu möglichen Geräuschquellen deshalb auch zunächst nicht äußern könne.

Die Bahn will sich melden, sobald sie Erkenntnisse habe. Foto: Simon Granville

„Die Fachbereiche werden vor Ort nachsehen. Das wird allerdings ein paar Tage beanspruchen“, heißt es weiter. Man melde sich, sobald man dazu Erkenntnisse habe.

Schallschutzwände? Die Aussichten dürften relativ gering sein

Inzwischen hat der Höfinger bei der Bahn – und auch bei der Stadt Leonberg – einen Vorstoß in Sachen Schallschutzwände gestartet. „Das war hier vor vielen Jahren mal ein Thema, wurde dann aber abgelehnt. Aber jetzt könnte man da mal wieder drüber sprechen.“ Der Optimismus, dass es diesmal klappt, dürfte sich jedoch in Grenzen halten. Das Ende der Angelegenheit: offen.

Weitere Themen

Geburtshilfe in Leonberg schließt: Sie hat Angst davor, mit Wehen abgewiesen zu werden

Geburtshilfe in Leonberg schließt Sie hat Angst davor, mit Wehen abgewiesen zu werden

Die Schließung der Geburtshilfe in Leonberg verunsichert werdende Mütter. Lucia Diarra spricht über ihre Sorge vor vollen Kreißsälen.
Von Stefanie Köhler
Erinnerungsräume in Böblingen: Damit das Kriegsleid nicht in Vergessenheit gerät

Erinnerungsräume in Böblingen Damit das Kriegsleid nicht in Vergessenheit gerät

Die Erinnerungsräume auf dem Alten Friedhof in Böblingen sind am Ostersonntag geöffnet. Das Kunstwerk dient der Aufarbeitung der Stadtgeschichte im Zweiten Weltkrieg.
Von Wolfgang Berger
Ein Jahr Markthalle Sindelfingen: „Sie ist super schön – sie passt nur nicht nach Sindelfingen“

Ein Jahr Markthalle Sindelfingen „Sie ist super schön – sie passt nur nicht nach Sindelfingen“

Seit einem Jahr gibt es die Markthalle Sindelfingen. Trotz modernem Charme und wachsender Stammkundschaft gibt es Kritik an der Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung.
Von Leonie Schüler
Hoher Schaden in Rutesheim: Nächtlicher Unfall: Waren Drogen im Spiel?

Hoher Schaden in Rutesheim Nächtlicher Unfall: Waren Drogen im Spiel?

25-Jähriger kommt in einem Mini von der Straße ab und muss nun mit harten Konsequenzen rechnen.
Von Thomas K. Slotwinski
Wohnbau in Hildrizhausen: Wohnen im Grünen und doch nicht ab vom Schuss

Wohnbau in Hildrizhausen Wohnen im Grünen und doch nicht ab vom Schuss

Das Unternehmen KWE baut in Hildrizhausen ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen. Der Standort ist naturnah und bietet eine gute Anbindung an die Infrastruktur.
Von Holger Schmidt
Hochwasserschutz: Land fördert Maßnahmen im Einzugsgebiet der Würm

Hochwasserschutz Land fördert Maßnahmen im Einzugsgebiet der Würm

Gute Nachricht aus Stuttgart: Das Land fördert Baumaßnahmen im Einzugsbereich der Würm mit dem maximalen Satz.
Von rmu
Hochwasserschutz in Herrenberg: Neues Rückhaltebecken für 1,5 Millionen Euro wird gebaut

Hochwasserschutz in Herrenberg Neues Rückhaltebecken für 1,5 Millionen Euro wird gebaut

Dem Arten- und dem Naturschutz ist Rechnung getragen. Damit kann in den kommenden Wochen der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens am Erzlochgraben in Herrenberg beginnen.
Von Wolfgang Berger
Auf Wolfgang-Brumme-Allee: Überholmanöver führt in Böblingen zu Frontalunfall

Auf Wolfgang-Brumme-Allee Überholmanöver führt in Böblingen zu Frontalunfall

Weil eine 26-jährige Fiat-Fahrerin am Montag auf der Wolfgang-Brumme-Allee einen Rettungswagen überholen möchte, kommt es zu einem Frontalcrash. Es bleibt bei Leichtverletzten.
Von Martin Dudenhöffer
Comedy im Sparkassen-Forum: Schreckliche Zustände in Nordcorega

Comedy im Sparkassen-Forum Schreckliche Zustände in Nordcorega

Tatkräftig, mit viel Witz und Galgenhumor rührt Ramona Schukraft alias Sybille Bullatschek in Böblingen die Trommel für die Pflege. Das kommt prima an.
Von Anne Abelein
Beinahe-Unfall in Mötzingen: Nach Sekundenschlaf: 60-Jähriger begeht Unfallflucht

Beinahe-Unfall in Mötzingen Nach Sekundenschlaf: 60-Jähriger begeht Unfallflucht

Ein 60-Jähriger touchiert am Montag bei Mötzingen während der Fahrt den VW einer 40-Jährigen. Offenbar war der Mann eingeschlafen. Statt anzuhalten fährt er weiter.
Von Martin Dudenhöffer
Weitere Artikel zu Leonberg S-Bahn Lärm Brücke Anwohner
 
 