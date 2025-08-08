Markige Worte benutzen Autofahrer, die in Murr (Kreis Ludwigsburg) derzeit im Stau stehen. Trickser benutzen eine Bus-Ampel – andere müssen länger warten.
08.08.2025 - 15:00 Uhr
In den Ferien stressfrei mit dem Auto zur Arbeit? Denkste! Die Kinnladen der Berufspendler klappen bei Murr derzeit nach unten. Für Verdruss sorgen lange Staus an der Bergkelterkreuzung – aber mehr noch ärgern sich die Wartenden über Trickser, die sich nach vorne drängeln. Sie verschaffen sich an einer Ampel, die nur für Busse vorgesehen ist, Vorteile.