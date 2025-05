Am Samstagvormittag hat der VfB Stuttgart bestätigt, was unsere Redaktion zuvor exklusiv berichtet hatte: Im Finale um den DFB-Pokal am Samstagabend (20 Uhr/ZDF) werden die Stuttgarter Profis in Trikots auflaufen, auf denen überraschend ein neuer Sponsorenname prangt. Anstelle des bisherigen Partners Winamax wird die LBBW den Brustring zieren. Das Finanzunternehmen sollte eigentlich erst nach dieser Saison als Hauptsponsor einsteigen.