  Region
  Rems-Murr-Kreis

  Glasfaser-Pfusch: Fellbacher sechs Tage lang ohne Strom

Ärger mit der Telekom Glasfaser-Pfusch: Fellbacher sechs Tage lang ohne Strom

Ärger mit der Telekom: Glasfaser-Pfusch: Fellbacher sechs Tage lang ohne Strom
Wunsch und Wirklichkeit: Statt schnellem Netz beklagt ein Fellbacher eine angebohrte Stromleitung. Foto: privat, dpa

Ein Glasfaserprojekt wird für einen Fellbacher zum Albtraum: Sechs Tage ohne Strom und monatelanger Ärger mit der Telekom. Erst nach unserer Anfrage kommt Bewegung in die Sache.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Was als Fortschritt für den heimischen Internetzugang gedacht war, entwickelte sich für einen Leser aus Fellbach-Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) zu einem monatelangen Albtraum. Am 1. Oktober 2025 sollte ein Subunternehmen der Telekom in seiner 3-Zimmer-Wohnung ein Glasfaserkabel verlegen. Das Ergebnis, so berichtet er uns, war aber mindestens ernüchternd: eine angebohrte 230-Volt-Stromleitung, ein größeres Loch in der Wand und sechs Tage lang kein Strom in einem großen Teil der Wohnung, inklusive des Elektroherds. Was folgte, war eine regelrechte Odyssee.

 

Stromleitung angebohrt, dilettantisch repariert – und das ist erst der Anfang

Die Subunternehmer bohrten eine Stromleitung an. Foto: privat

Doch für unseren Leser war der Ärger damit noch nicht vorbei. Er versuchte in den folgenden Wochen und Monaten mehrfach, den Schaden bei der Telekom zu melden. Nach mindestens zehn Anrufen bei einer Hotline mit stundenlangen Wartezeiten und einer Meldung über ein Online-Formular schickte er am 14. Oktober 2025 schließlich ein Einwurf-Einschreiben mit einer detaillierten Schadensmeldung und Fotos an die Telekom.

Internet in der Region Stuttgart: Nicht überall im Rems-Murr-Kreis läuft Glasfaser-Ausbau schnell und reibungslos

Internet in der Region Stuttgart Nicht überall im Rems-Murr-Kreis läuft Glasfaser-Ausbau schnell und reibungslos

Die digitale Zukunft in der Region Stuttgart steht und fällt mit einem flächendeckenden Glasfasernetz. Mit dem Ausbau geht es gut voran – aber nicht überall in gleicher Weise.

Drei Monate lang – bis Mitte Januar 2026 – erhielt er keine schriftliche Rückmeldung, keine Eingangsbestätigung und keine Schadensnummer. Die Rechnung für den Elektriker in Höhe von rund 200 Euro blieb unbeglichen, das Loch in der Wand ungestrichen. Mit allen Reinigungs- und Reparaturkosten sowie einer Entschädigung für den sechstägigen Stromausfall veranschlagt er den Schaden auf rund 600 Euro. „Mir geht es weniger um meinen monatelangen Ärger und Schaden, sondern vielmehr darum, dass solche absolut unprofessionellen Handwerker weiterhin Schaden anrichten“, erklärt der Betroffene.

Telekom reagiert – allerdings erst nach unserer Presseanfrage

Angesichts dieser Zustände konfrontierte unsere Redaktion die Deutsche Telekom mit den Vorwürfen unseres Lesers. Am 14. Januar 2026 baten wir das Unternehmen um Antworten, unter anderem zum Kenntnisstand des Unternehmens, den Qualifikationsstandards der Subunternehmen und der ausbleibenden Kommunikation.

Die erste Antwort der Telekom war noch sehr allgemein gehalten. Man bedauere die negativen Erfahrungen und habe den Sachverhalt an die Fachabteilung weitergeleitet. Die Telekom bat unseren Leser zudem um Übersendung von Bildern der Schäden, die ihr „bis dato nicht vorlagen“ – obwohl er diese nach eigener Aussage bereits seinem Einwurf-Einschreiben vom Oktober beigefügt hatte.

Einige Tage später teilte uns eine Telekom-Sprecherin mit: „Die Schadensmeldung hat uns Ende Oktober erreicht. Leider wurde sie durch einen internen Arbeitsfehler nicht zur Bearbeitung weitergeleitet.“ Eine klare Entschuldigung folgt umgehend: „Wir bedauern ausdrücklich, dass wir in diesem Fall unserem eigenen Anspruch an hervorragendem Kundenservice nicht gerecht geworden sind und bitten dafür die Familie ausdrücklich um Entschuldigung.“

Glasfaser-Ausbau im Rems-Murr-Kreis: Platz 4 im Land – doch Orte wie Weissach und Urbach bleiben digital abgehängt

Glasfaser-Ausbau im Rems-Murr-Kreis Platz 4 im Land – doch Orte wie Weissach und Urbach bleiben digital abgehängt

Der Rems-Murr-Kreis macht Tempo beim Ausbau der Gigabitnetze – doch nicht alle Orte surfen auf der Erfolgswelle.

Die Sprecherin der Telekom betont, „höchste Anforderungen an die technische Qualität aller Bauleistungen zu stellen und ein mehrstufiges Qualitätssicherungssystem zu betreiben“. Verstöße gegen Standards führten zu Nachbesserungsanordnungen oder gar zur Beendigung der Zusammenarbeit.

Nach Presseanfrage: Telekom bezahlt Schaden und gelobt Besserung

Die guten Nachrichten für unseren Leser aus Fellbach: Nach drei Monaten des Stillstands, in denen er sich ignoriert fühlte und auf seinen Kosten sitzen blieb, scheint nun Bewegung in die Sache zu kommen. An der Begründung der Telekom hat der Fellbacher zwar seine Zweifel: „Ich habe den Schaden ja nicht nur telefonisch, sondern auch per Online-Meldung und per Einwurf-Einschreiben gemeldet. Das wären meiner Meinung nach schon zwei ,interne Arbeitsfehler’ in den Prozessen der Telekom.“

Aber immerhin: Quasi sofort nach unserer Anfrage bekam er Besuch von der Qualitätssicherung des Unternehmens – tatsächlich waren es offenbar Mitarbeiter eines Sub-Subunternehmens, welche den Schaden verursacht hatten. „Am nächsten Tag war das Geld auf meinem Konto“, sagt unser Leser anerkennend.

