Fast sein ganzes Leben lang wohnt Armin Schuster (Name geändert) in Korntal im Bahnhofsviertel. Aktuell lebt er in der Weilimdorfer Straße in der eigenen Drei-Zimmer-Wohnung. Vor Kurzem wurde Armin Schuster Vater. Das Glück des Mittdreißigers wäre perfekt – gäbe es nicht Ärger mit dem Vermieter. Er hätte es nicht für möglich gehalten, doch nun denken er und seine Frau über einen Auszug nach.