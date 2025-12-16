Jüngst warnte BDI-Präsident Leibinger, der Standort Deutschland sei «im freien Fall». Nun legt er nach: In der Wirtschaft seien viele so enttäuscht von der Politik, wie er es noch nie erlebt habe.
16.12.2025 - 09:58 Uhr
Berlin - Das aus Sicht vieler Experten mangelnde Reformtempo der Bundesregierung löst laut Industriepräsident Peter Leibinger zunehmend Wut in der Wirtschaft aus. Die Stimmung in den Unternehmen sei "extrem negativ, teils regelrecht aggressiv", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".