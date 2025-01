Ärger über Gaffer nach Unfall in Leonberg-Gebersheim

Im Leonberger Teilort Gebersheim kracht am Mittwochmorgen, 15. Januar, ein 18-Jähriger mit seinem Auto bei Eisglätte in eine Straßenlaterne. Was dann folgt, treibt ihm und auch seiner Mutter die Zornesröte ins Gesicht.

Marius Venturini 17.01.2025 - 11:48 Uhr

Der Ärger hat sich bei Sarah Merz noch lange nicht gelegt. „Wenigstens“, sagt sie, „ist nichts Schlimmeres passiert.“ Trotzdem ist das, was sich am vergangenen Mittwoch zugetragen hat, für die 40-jährige Gebersheimerin nur schwer zu verkraften. An jenem Morgen verließ ihr 18-jähriger Sohn das elterliche Haus und wollte zur Arbeit fahren. Doch waren die Straßen über Nacht spiegelglatt gefroren – der junge Mann kam nicht weit.