Um den Datenschutz einzuhalten, müssen deutsche Unternehmen viele Regeln beachten und die Zustimmung von Kundinnen und Kunden einholen. Die Regeln seien zu kompliziert, moniert ein Branchenverband.

dpa 09.09.2025 - 11:14 Uhr

Berlin - Auflagen zum Datenschutz belasten Deutschlands Unternehmen einer Umfrage zufolge zunehmend. In einer Bitkom-Befragung von Verantwortlichen von 603 Firmen gaben 44 Prozent an, durch Datenschutz einen sehr hohen Aufwand zu haben, wie der Digitalverband mitteilte. Das waren 6 Prozentpunkte mehr als in der gleichen Befragung vor einem Jahr. 97 Prozent gaben an, mindestens einen hohen Aufwand zu haben, im Vorjahr hatte dieser Wert 94 Prozent betragen. Die Umfrage war den Angaben zufolge repräsentativ, es wurden also alle großen Branchen einbezogen.