Ärger um Bootsführerschein Segelclubs im Südwesten laufen Sturm: Prüfungen bald nur noch im Norden?
Alles wird besser, verspricht der Bund bei der Neuregelung des Bootsführerscheins. Doch der Bodensee könnte auf der Strecke bleiben.
Alles wird besser, verspricht der Bund bei der Neuregelung des Bootsführerscheins. Doch der Bodensee könnte auf der Strecke bleiben.
Gerade hat der Segel- und Motorbootclub Friedrichshafen den neuen Kurs für den Bootsführerschein ausgeschrieben. Im Januar soll es losgehen. Vor den Teilnehmern stehen zwölf Theorieabende, ab Ende April geht es dann auf den See. „Das ist für uns die wichtigste Möglichkeit, die Mannstärke im Verein zu halten“, sagt der SMCF-Präsident Ralf Steck. Jährlich ließen sich 20 bis 25 Leute ausbilden. Doch wie viele künftig noch kommen, wenn es in den Kursen nur noch um das Bodenseeschifferpatent geht, weiß er nicht. Am See sind die Liegeplätze knapp, die Möglichkeit, auch anderswo Boot zu fahren, ist für viele Neueinsteiger wichtig. Da könne für den Verein schnell die Existenz auf dem Spiel stehen, glaubt Steck.