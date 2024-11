Der Bezirksbeirat Mühlhausen hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass der instandgesetzte Platz an der Festwiese Hofen nochmals erneuert wird. Der Steinchenbelag sei nicht das richtige, meint der Bezirskbeirat.

Iris Frey 04.11.2024 - 13:57 Uhr

Fast drei Jahre hat es gedauert, bis der Bolzplatz an der Festwiese saniert worden ist. Nachdem der Platz im Sommer endlich instand gesetzt worden ist, verursacht nun das Ergebnis Ärger bei vielen Beteiligten: Eltern befürchten, dass der Belag mit Steinchen bei Stürzen gefährlich sei. Die CDU-Bezirksbeiratsfraktion kritisiert außerdem, dass die Stadtverwaltung sie nicht darüber informiert habe, dass der Belag bei der Sanierung in gleicher Weise wieder hergestellt werde, „nämlich mit kleinen Steinchen, die sich in die Schürfwunden der Kinder hineingraben, die ein Sturz zuvor verursacht hat“, sagte die CDU-Bezirksbeirätinnen Petra Decker und Monika Kurfeß.