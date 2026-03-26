Ärgernis im Esslinger Stadtteil Wo bleibt Ersatz für den abgerissenen Berkheimer Steg?
Ende 2024 wurde der Berkheimer Steg abgerissen – seither fehlt ein barrierefreier Zugang zum Ortszentrum. CDU und Bürgerausschuss drängen auf Abhilfe.
Ende 2024 wurde der Berkheimer Steg abgerissen – seither fehlt ein barrierefreier Zugang zum Ortszentrum. CDU und Bürgerausschuss drängen auf Abhilfe.
Barrierefreiheit war in den Debatten über den Standort der Stadtbücherei ein heiß diskutiertes Thema. Im Esslinger Stadtteil Berkheim würden sich manche ähnlich große Aufmerksamkeit für die dortige Bücherei-Zweigstelle wünschen. Seit die Stadt im November 2024 den Fußgängersteg zum Berkheimer Ortszentrum abgebrochen hat, fehlt ein barrierefreier Zugang zu der kleinen Stadtteil-Bibliothek. Die CDU-Ratsfraktion hatte nur wenige Wochen nach dem Steg-Abbruch beantragt, dass die Stadt Möglichkeiten für eine Ersatzlösung aufzeigen solle. Auf eine Antwort warten die Christdemokraten genau wie der Berkheimer Bürgerausschuss bis heute. Beide wollen sich nun nicht länger gedulden. Unterdessen haben Bürger eine Unterschriftensammlung gestartet mit dem Ziel, die Zugänglichkeit des Ortszentrums zu verbessern.