Seit Langem wabert ein ekelhafter Gestank durch Teile von Leonberg. Einige haben die Firma Geze als Verursacherin in Verdacht. Nun äußert sich das alteingesessene Unternehmen.
04.12.2025 - 15:16 Uhr
Der Gestank im Südwesten Leonbergs bleibt weiter ein Thema in der Stadt. Da zahlreiche Betroffene bei ihren Berichten über die Geruchsbelästigung die Firma Geze als Verursacherin in Verdacht haben, bezieht das im Gewerbegebiet Brennerstraße ansässige Unternehmen nun auf Anfrage unserer Zeitung Stellung.