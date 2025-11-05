Warum fliegt der Golfball manchmal aus dem Loch, obwohl er schon fast versenkt ist? Forscher entschlüsseln zwei Effekte, die Golfern den Nerv rauben können.
05.11.2025 - 02:00 Uhr
Bristol/Győr - Der Golfball rollt perfekt auf das Loch zu, scheint hineinzufallen - und springt doch wieder raus. Für dieses Ärgernis gibt es mehrere Gründe. Zwei davon präsentieren Wissenschaftler in einer Studie. Beim ersten Phänomen geht es um die Neigung des Balls und dessen Rollbewegung. Beim zweiten ist eine spezielle Drehung des Balls um die eigene Achse wichtig.