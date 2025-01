Wegen stockender Tarifverhandlungen hat der Marburger Bund bundesweit die Klinikärzte von Mittwoch bis Freitag zum Streik aufgerufen. Das bekommen auch die Patienten zu spüren – trotz Notfallplans.

Jürgen Bock und Bettina Hartmann 13.01.2025 - 16:35 Uhr

In ganz Deutschland werden von Mittwoch an die kommunalen Kliniken bestreikt. Bundesweit sind 60 000 Ärztinnen und Ärzte zunächst bis Freitag um 24 Uhr aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, landesweit sind es rund 10 000 „an etwa 80 Krankenhäusern“, wie die Gewerkschaft Marburger Bund unserer Zeitung mitteilte. Auch in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg müssen Patientinnen und Patienten somit mit Einschränkungen rechnen. So würden Operationen verschoben, sagte ein Sprecher des Ärztebunds – allerdings nur die planbaren.