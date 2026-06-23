Ärzte geben Tipps für heiße Tage: Achtung, Hitze verdickt das Blut!

Es gibt sie, die Hitzebeständigen, die sich noch bei mehr als 30 Grad im Freibad in der Sonne aalen können oder in der Mittagspause zu einer Joggingrunde aufraffen. Doch der Mehrheit der Menschen sei angeraten, in den heißesten Stunden des Tages darauf zu verzichten. Denn der menschliche Organismus reagiert bei Hitze anders als an kühleren Tagen, warnen Mediziner sämtlicher medizinischer Fachbereiche in diesen Tagen.

Als „stiller Killer“ wird die Hitze gern bezeichnet: So schätzt das Robert Koch Institut, dass im vergangenen Jahr 2025 rund 2.500 Menschen hitzebedingt gestorben sind, die Dunkelziffer dürfte jedoch höher liegen. Betroffen waren vor allem ältere und gebrechliche Menschen. Das RKI hat für diese Schätzung erfasst, wie viele Menschen im konkreten Zeitraum einer Hitzeperiode gestorben sind und inwieweit diese die Todeszahlen in einem ähnlichen Zeitraum ohne Hitze überstiegen hat.

Hitze erhöht Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall

Je heißer es wird, umso größer ist das Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, bestätigt die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG). Denn mit dem Alter lassen die körpereigenen Regulationsmechanismen nach. „Stärkeres Schwitzen führt zu Wasserverlust und Dehydration“, sagt Alexander Oberhuber, Universitätsprofessor an der Uniklinik Münster und Vizepräsident der DGG. Die Folge ist eine sogenannte Hämokonzentration. Sprich: Das Blut wird dickflüssiger, was die Bildung von Gerinnseln begünstigen und somit das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte erhöhen kann, so Oberhuber.

Auch die Gefäßinnenwände reagieren auf Hitzestress: Bei sehr hohen Temperaturen kann es zur Schädigung oder Funktionsstörung des Endothels kommen - die Innenauskleidung der Gefäße, warnt Oberhuber. „Das kann wiederum Mikrothrombosen begünstigen.“

Chronisch Kranke bei Hitze besonders gefährdet

Ohnehin Herzgeschädigte müssen daher besonders aufpassen, warnt die Deutsche Herzstiftung. „Wenn das Herz erkrankt ist, dann schränkt das auch die Leistung des körpereigenen Kühlsystems, das übermäßige Wärme aus dem Blut über die kleinen Hautgefäße abgibt, meist deutlich ein“, sagt Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Herzstiftung. „Die Wärme kann vom Kreislauf nur unter erheblicher Anstrengung aus dem Körper transportiert werden.“ Die Folge können Muskelkrämpfe, Müdigkeit und Schwindel sowie Blutdruckabfall bis hin zum Kreislaufkollaps sein. Auch Herzrhythmusstörungen sind nicht selten.

Besonders gefährdet seien neben Herzpatienten auch Menschen mit Nieren- oder Lungenerkrankungen, Diabetes sowie neurologischen Erkrankungen wie Demenz. Auch Menschen mit psychischen Vorerkrankungen werden bei Hitze vor besonderen Herausforderungen gestellt, weil sich manche ihrer Symptome verstärken können.

„Wird’s wärmer, steigt der Flüssigkeitsbedarf deutlich an, weil wir durch das Schwitzen viel Wasser und auch Elektrolyte verlieren.“ Jörg LatusChefarzt der Nephrologie am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart

Es gilt auf Altbewährtes zu setzen: die Mittagsstunden zum Ausruhen nutzen und auf die richtige Ernährung achten, um den Körper optimal zu unterstützen und den Flüssigkeits- und Nährstoffverlust auszugleichen. „An heißen Tagen sind überwiegend pflanzenbasierte Mahlzeiten anstelle von fleischlastigen Speisen sinnvoll“, heißt es bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ein Grund dafür liegt im „thermischen Effekt“ der Nahrung, TEF abgekürzt. Für die Verdauungsprozesse wird Energie benötigt und dabei Wärme freigesetzt. Schon allein deshalb sind bei Hitze kleinere, weniger fleischlastige Mahlzeiten empfehlenswert.

Sport bei Hitze - durchaus möglich

Dass man bei Hitze allerdings so viel wie möglich trinken sollte, bezeichnet Jörg Latus, Chefarzt der Nephrologie am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart, als Quatsch. Sein Rat lautet: „Bei gesunden Menschen und normalen Temperaturen reichen eineinhalb Liter. Wird’s wärmer, steigt der Flüssigkeitsbedarf deutlich an, weil wir durch das Schwitzen viel Wasser und auch Elektrolyte verlieren.“ Bei normaler Aktivität etwa sind es zweieinhalb bis drei Liter. Bei leichter Aktivität etwa drei bis vier Liter. Und an Hitzetagen, bei anstrengender körperlicher Arbeit oder beim Sport sind es vier bis sechs Liter.

Tatsächlich ist Sport auch an Hitzetagen möglich - sofern einige Regeln beachtet werden: Etwa nur am Morgen oder am späten Abend trainieren, wenn es etwas kühler ist, heißt es seitens des Deutschen Olympischen Sportbunds. Wichtig ist auch: Maß halten. Man sollte nicht denken, dass man bei 30 Grad das Gleiche tun kann wie bei 15 Grad, heißt es seitens der Sportmediziner.

Vor dem Zubettgehen lauwarm duschen

Letztlich sollte man dem Körper Erholung gönnen - erst recht bei Hitze. Auch wenn die Nächte sehr kurz sind, ist Schlaf wichtig, sagt der Schlafmediziner und Psychologe Jürgen Zulley. Um nicht schweißgebadet sich in Laken zu verwickeln, rät er zur konsequenten Schlafhygiene: Tagsüber das Schlafzimmer abdunkeln und erst am Abend und während der Nacht gut durchlüften lassen.

Mit einer lauwarmen Dusche vor dem Zubettgehen und einem leichten Laken zum Zudecken sollte dann der Schlafeinstieg gelingen. Wichtig ist, nachts möglichst nicht auf die Uhr zu schauen, sagt Zulley: „Wer sich auf das Einschlafen konzentriert, bleibt erst recht wach.“