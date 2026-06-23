Ärzte geben Tipps für heiße Tage Achtung, Hitze verdickt das Blut!
Wird es draußen heiß, wird es für den Köper anstrengend. Worauf es zu achten gilt, um auch an Hitzetagen gesund zu bleiben, erklären Herzmediziner, Schlafexperten und Sportärzte.
Wird es draußen heiß, wird es für den Köper anstrengend. Worauf es zu achten gilt, um auch an Hitzetagen gesund zu bleiben, erklären Herzmediziner, Schlafexperten und Sportärzte.
Es gibt sie, die Hitzebeständigen, die sich noch bei mehr als 30 Grad im Freibad in der Sonne aalen können oder in der Mittagspause zu einer Joggingrunde aufraffen. Doch der Mehrheit der Menschen sei angeraten, in den heißesten Stunden des Tages darauf zu verzichten. Denn der menschliche Organismus reagiert bei Hitze anders als an kühleren Tagen, warnen Mediziner sämtlicher medizinischer Fachbereiche in diesen Tagen.