Erleichterung nach vielen Rückschlägen: Bürgermeister Ronald Krötz konnte den Arzt Marcus Michna für Alfdorf gewinnen – damit übernimmt der medizinische Verbund Bottwar die Versorgung.
Ronald Krötz bringt es direkt auf den Punkt: „Das ist ein wichtiger Tag für Alforf, denn es geht weiter“, sagte der Bürgermeister von Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) und meinte damit, dass die künftige hausärztliche Versorgung seiner Gemeinde sichergestellt ist. Lange Zeit war das mehr als ungewiss. Die Ärztesituation für die gut 7000 Einwohner seiner Gemeinde trieb Krötz täglich um. „Ich bat die Schwarmintelligenz um Hilfe, suchte mittels Annoncen und sozialer Medien und nutzte ganz unterschiedliche Netzwerke.“ Ziemlich lange seien seine Bemühungen aber komplett erfolglos gewesen, sagte Krötz, der sich noch an die Zeit erinnern konnte, als seine Bürger bei vier Hausärzten in drei Praxen ausreichend versorgt waren.