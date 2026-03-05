Ärztemangel So will Leinfelden-Echterdingen Hausärzte anlocken
Bis zu 100 000 Euro ist Leinfelden-Echterdingen bereit auszugeben, wenn sich ein Hausarzt dort niederlässt. Auf diese Förderung setzt die Stadt nun noch was drauf.
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen wird dank ihrer Neubaugebiete immer größer. Wer allerdings neu in der Stadt ist, dürfte Probleme haben, dort einen Hausarzt zu finden. „Die Hausärzte sind alle voll. Sie nehmen keine neue Patienten auf “, sagt Eberhard Wächter, der nicht nur Kommunalpolitiker ist, sondern hauptsächlich Apotheker in Echterdingen. Wächter spricht berufsbedingt viel mit Menschen, die auf eine gute ärztliche Versorgung angewiesen sind. Und die sei in den vergangenen Jahren deutlich schlechter geworden, betont er. Es gebe von allem zu wenig: Zu wenig Haus-, Kinder- und Fachärzte. Es drohe „ein krasser Ärztemangel“, sagt der Chef der Freien Wähler/FDP-Fraktion.