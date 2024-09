Joachim Koch gestorben

Die Ärztinnen und Ärzte in Baden-Baden-Württemberg trauern um den Mediziner Joachim Koch aus Pleidelsheim. Koch – Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, der Paracelsus-Medaille der Bundesärztekammer und der Albert-Schweitzer-Medaille der Landesärztekammer Baden-Württemberg und jahrzehntelang berufspolitisch in Führungspositionen aktiv – verstarb im Alter von 85 Jahren. „Wir verlieren in Joachim Koch eine hochgeschätzte, fachlich versierte und kooperative Persönlichkeit, der die Ärzteschaft im Südwesten und weit darüber hinaus viel zu verdanken hat“, sagt Wolfgang Miller, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Koch wurde am 27. April 1939 in Stuttgart geboren und studierte Medizin in Tübingen und Wien. Er promovierte 1969, ein Jahr später erfolgte die Approbation. Von 1973 bis 2002 war er als Hausarzt in Pleidelsheim tätig und danach bis 2019 im Rahmen sonstiger ärztlicher Tätigkeiten aktiv. 1976 wurde er Vorsitzender der Ärzteschaft Ludwigsburg, die er bis 2003 leitete. Ab 1988 war er unter anderem Mitglied der Finanzkommission der Bundesärztekammer.