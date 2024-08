Die Räume stehen seit der Zusammenlegung des Beratungsangebots der Kreissparkasse leer. Die Stadt hat vermittelnd eingegriffen.

Isabell Erb 23.08.2024 - 15:50 Uhr

Der Vertrag ist unterschrieben: In die ehemalige Zweigstelle der Kreissparkasse Waiblingen in Oeffingen wird Anfang 2025 eine Hausarztpraxis einziehen. In wenigen Monaten gibt es in dem Fellbacher Teilort also wieder zwei hausärztliche Anlaufstellen – was die Sorgen der Oeffinger um die medizinische Versorgung deutlich kleiner werden lassen dürfte.