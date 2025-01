Die Einrichtung in der Gäustadt soll nach Angaben des Landratsamtes am 30. November schließen. Aber wie geht es jetzt weiter?

red 02.01.2025 - 15:28 Uhr

Landrat Roland Bernhard hat kürzlich an einem Informationsaustausch teilgenommen, zu dem die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg eingeladen hatte und bei der auch Minister Manfred Lucha (Grüne) anwesend war. Dort wurden auch die konkreten Termine genannt, zu denen einzelne Notfallpraxen geschlossen werden sollen. Die Schließung der Notfallpraxis Herrenberg ist demnach erst zum 30. November geplant, was Bernhard positiv bewertete: „Das gibt uns etwas Zeit, und ich begrüße ausdrücklich die aktuell laufende Online-Petition für den Erhalt der Notfallpraxis in Herrenberg.“ Grundsätzlich unterstrich er nochmals, welche negativen Konsequenzen die Schließung von Notfallpraxen hat.