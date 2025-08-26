Aktuelle Infos für Reisende: Worauf man sich einstellen sollte und welche Hinweise jetzt wichtig sind.
26.08.2025 - 10:02 Uhr
Europas höchster aktiver Vulkan, der Ätna auf Sizilien, ist erneut ausgebrochen und hat zu starken Ascheemissionen geführt. Die höchste Warnstufe für den Luftverkehr wurde ausgerufen. Trotz der Warnung bleibt der internationale Flughafen von Catania vorerst geöffnet. Allerdings muss je nach Entwicklung des Ausbruchs mit Einschränkungen und möglichen Verzögerungen gerechnet werden.