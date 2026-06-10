Ätzende Flüssigkeit im IC Nach Einsatz am Böblinger Bahnhof – Was bisher bekannt ist
Am Bahnhof in Böblingen hat es am Dienstagabend einen großen Einsatz gegeben. Die Unterführung und zwei Gleise waren knapp drei Stunden gesperrt.
Am Bahnhof in Böblingen hat es am Dienstagabend einen großen Einsatz gegeben. Die Unterführung und zwei Gleise waren knapp drei Stunden gesperrt.
Gegen 18 Uhr am Dienstagabend hat sich in der Unterführung des Böblinger Bahnhofs eine Menschentraube gebildet. Rot-weißes Flatterband versperrt ihnen den Weg. Kein Durchkommen zu den Gleisen vier und fünf und Richtung Flugfeld möglich. Immer mehr Feuerwehrautos, Polizei und Rettungsdienste rücken an.