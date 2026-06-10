Ätzende Flüssigkeit im IC: Nach Einsatz am Böblinger Bahnhof – Was bisher bekannt ist

Gegen 18 Uhr am Dienstagabend hat sich in der Unterführung des Böblinger Bahnhofs eine Menschentraube gebildet. Rot-weißes Flatterband versperrt ihnen den Weg. Kein Durchkommen zu den Gleisen vier und fünf und Richtung Flugfeld möglich. Immer mehr Feuerwehrautos, Polizei und Rettungsdienste rücken an.

„Reisende haben angegeben, dass es in dem IC einen beißend-stechenden Geruch gegeben hat.“ Gianluca Biela, Pressesprecher der Stadt Böblingen und Feuerwehrmann Der Grund, wie später offizielle Stellen mitteilen: In einem Intercity auf dem Weg von Stuttgart nach Singen wurde eine ammoniakhaltige Flüssigkeit entdeckt. 130 Reisende müssen den IC in Böblingen verlassen, nur noch Einsatzkräfte dürfen die betroffenen Bahnsteige betreten.

Eine Menschentraube hat sich in der Bahnhofsunterführung gebildet. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Die Einsatzkräfte sondieren mit Drohnen die Lage, Feuerwehrleute schlüpfen in orangefarbene Schutzanzüge und setzen Atemschutzmasken auf. „Reisende haben angegeben, dass es in dem IC einen beißend-stechenden Geruch gegeben hat“, sagt Gianluca Biela, Sprecher der Stadt Böblingen und als Mitglied der Böblinger Feuerwehr vor Ort.

Ammoniak im Zug entdeckt

Die Feuerwehr sei gegen 17.45 Uhr alarmiert worden und zum Bahnhof ausgerückt. Erste Messungen hätten dann ergeben, dass es sich bei dem Stoff, den die Reisenden entdeckt hatten, um eine ammoniakhaltige Flüssigkeit handelt. Die Bundespolizei, die für die Bahnhöfe im Land zuständig ist, spricht am Mittwoch von einem Ammoniak-Konzentrat. Ammoniak reizt Augen, Atemwege und Haut. Bei hoher Konzentration könnte es sogar zur Erstickung führen.

Im IC dürfte die Ammoniak-Konzentration glücklicherweise geringer gewesen sein. Verletzt wurde laut Behördenangaben niemand. Zwei Passagiere klagten jedoch über gereizte Atemwege. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, durften danach aber wieder gehen, berichtet Stadtsprecher Biela.

Entdeckt wurde die Flüssigkeit laut Biela in einem Tischmülleimer im Oberdeck des Zuges im hintersten Waggon. Wie sie dort hineingelangte und warum ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei ermittelt laut einem Sprecher wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Einen konkreten Verdächtigen gebe es nicht.

Bahnhofsunterführung knapp drei Stunden gesperrt

Auch zu einem möglichen Motiv oder dazu, ob es schlicht ein Versehen - beispielsweise ein ausgelaufenes ammoniakhaltiges Putzmittel war - kann der Polizeisprecher noch nichts sagen. Nur so viel: Aktuell gehe die Polizei nicht davon aus, dass die Flüssigkeit dort mit der Absicht platziert wurde, möglichst viele Menschen zu schädigen. Die Feuerwehr jedenfalls baut am Dienstagabend den Tischmülleimer aus und stellt die Flüssigkeit sicher. Danach belüftet sie den Zug, der schließlich ohne Passagiere den Bahnhof Böblingen verlässt. Um 20.51 Uhr gibt die Bundespolizei die Bahnsteige vier und fünf wieder frei.

Von dem Einsatz dürften zahlreiche Pendler, aber auch Passanten, in kleinerem und größerem Ausmaß betroffen gewesen sein. Schließlich waren die Bahnhofsunterführung als direkte Verbindung von der Böblinger Innenstadt aufs Flugfeld und zwei Gleise knapp drei Stunden lang gesperrt. Die Auswirkungen auf den Zugverkehr bezeichnet ein Bahnsprecher jedoch als „überschaubar.“ Züge und S-Bahnen wurden demnach auf die anderen Gleise umgeleitet. Pech hatten jedoch alle Pendler, die mit der S 60-fahren wollten. Die S-Bahn endete vorzeitig in Sindelfingen und fuhr nicht weiter bis Böblingen. „Ab circa 20 Uhr war ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet“, teilt der Bahnsprecher mit. Die 130 Passagiere aus dem betroffenen IC seien mit dem nächsten Zug weiter in Richtung Singen gefahren. Insgesamt waren mehr als 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit in Summe 23 Fahrzeugen vor Ort.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizei

ruft Zeugen, die im IC etwas mitbekommen haben, auf, sich telefonisch unter 071155049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Ammoniak

ist ein in Wasser lösliches, giftiges Gas. Erkennbar ist es an seinem stechenden Geruch. Ammoniak kommt beispielsweise in bestimmten Dünge- und starken Putzmitteln vor.