AfD beliebteste Partei Schizophrene Unzufriedenheit
Deutschland leidet unter den Folgen Trumpscher Politik. Doch viele Deutsche neigen einer Partei zu, die Trump huldigte. Das zeugt von Ignoranz, meint unser Autor Armin Käfer.
Deutschland leidet unter den Folgen Trumpscher Politik. Doch viele Deutsche neigen einer Partei zu, die Trump huldigte. Das zeugt von Ignoranz, meint unser Autor Armin Käfer.
Noch unbeliebter als der Bundeskanzler ist in Deutschland allenfalls Donald Trump. Bei vielem, was uns gerade beschwert, hat er die Finger im Spiel. Da erscheint es glattweg paradox, dass ausgerechnet jene Partei erstmals in der Beliebtheitsskala ganz vorne liegt, die den verrücktesten US-Präsidenten aller Zeiten bis vor kurzem noch als großes Vorbild verehrt hat. Die AfD huldigte ihm, als wäre seine Art von Politik einer Alternative auch für Deutschland.
Bislang waberten die Details der geplanten Reform der gesetzlichen Krankenversicherung durch die Luft. Nun liegt der erste Gesetzentwurf vor und ist in die Abstimmung gegangen – mit zahlreichen geplanten Kürzungen.