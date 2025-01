Der AfD-Bundesparteitag in Riesa kürt Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin. Sie ist die erste eigene Kanzlerkandidatin in der Geschichte der AfD.

red/AFP 11.01.2025 - 13:44 Uhr

Der AfD-Bundesparteitag in Riesa hat die Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel einstimmig zur Kanzlerkandidatin gewählt. Mit der 45-Jährigen kürte die Partei am Samstag erstmals in ihrer Geschichte eine eigene Kanzlerkandidatin. Ziel sei die Übernahme der Regierungsverantwortung nach der Bundestagswahl, sagte der AfD-Kovorsitzende Tino Chrupalla. „Sie ist die zukünftige Kanzlerin“, sagte Chrupalla.