AfD gewinnt deutlich Zwischen Jubel und leichter Enttäuschung
Die AfD wird drittstärkste Kraft im Landtag und damit wohl die stärkste Oppositionspartei. Für manche hätte es ein bisschen mehr sein können.
Die AfD wird drittstärkste Kraft im Landtag und damit wohl die stärkste Oppositionspartei. Für manche hätte es ein bisschen mehr sein können.
Für Emil Sänze ist die Sache klar: „Die Menschen im Südwesten wollen eine konservative Regierung“, sagt der Landeschef der Südwest-AfD. Wobei ihm wichtig ist zu betonen: „Die Grünen sehen wir nicht als konservativ an“. Für eine Regierungszusammenarbeit mit der CDU stünde seine Partei aber zur Verfügung, sagt Sänze.