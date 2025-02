Nirgendwo in der Region Stuttgart haben so viele Menschen AfD gewählt wie in Spiegelberg. Im Teilort Jux waren es noch mehr. Ein Rundgang durch einen Ort mit festen Überzeugungen.

Eberhard Wein 25.02.2025 - 13:14 Uhr

In steilen Serpentinen geht es zum Spiegelberger Ortsteil Jux hinauf. An einer Scheuer am Ortseingang hängt ein großes grünes Banner, als ob es ein Grünen-Plakat wäre. „Walderhalt statt Windindustrie“, steht darauf. Das ist gerade ein großes Thema in Jux. An der Gemeindetafel ist der Vortrag eines „Universitätsprofessors für Physik“ angekündigt, der seit Jahren im Zollernalbkreis gegen Windräder wettert und nun im Rems-Murr-Kreis aufklären will. Acht Windkraftanlagen plant der Energieversorger EnBW im Wald zwischen Aspach und Oppenweiler. Von Jux aus wären sie zu sehen. Von der anderen Seite des Ortes kreischt eine Motorsäge herüber.