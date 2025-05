AfD-Listenparteitag: Frohnmaier geht Hagel und die CDU an

Es hat sich vieles geändert im Landesverband der Südwest AfD. Vor nicht einmal anderthalb Jahren, beim Parteitag in Rottweil, ist die Versammlung nach wenigen Minuten auch schon wieder unterbrochen worden. Teile der Partei wollten sie komplett verhindern, es folgte stundenlanges Chaos, Räumung der Halle inklusive. An diesem Wochenende in Heilbronn ist die Versammlung erneut nach wenigen Minuten unterbrochen worden. Dieses Mal von der Führungsriege der Partei. Der aus Budapest herbei geeilten Bundesvorsitzenden Alice Weidel sollte Zeit für ein Grußwort eingeräumt werden. Es gab keine Pfiffe, kein Tumult wie in Rottweil, sondern lang anhaltender, warmer Beifall.