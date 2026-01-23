AfD Patriotismus sieht anders aus
Schwärmerei für Trump und Putin, Zweifel am Wehrdienst – wie patriotisch ist die AfD? Sie betreibt damit Etikettenschwindel, meint unser Autor Armin Käfer.
Eine Frage zur Geschichte: Wer hat Deutschland am meisten geschadet? Es waren jene, die am lautesten über Deutschland herumgeplärrt hatten – und am Ende nur Leichenberge und Trümmerlandschaften hinterließen. Acht Männer, die das nicht begriffen haben, sitzen seit diesem Freitag in Dresden vor Gericht. Laut Anklageschrift wollten sie in Sachsen ein nationalsozialistisches Regime installieren. Dabei gibt es nichts, was Deutschland (und Sachsen) so sehr beschämt wie seine nationalsozialistische Vergangenheit.
