AfD-Politiker Markus P.: Neue Gewalt-Vorwürfe gegen „Ohr-Abbeißer“ von der AfD

Nach neuen Gewalt-Vorwürfen könnte dem als „Ohr-Abbeißer“ bekannt gewordenen einstigen AfD-Bezirksbeirat Markus P. der Ausschluss aus der Partei drohen. Noch während die Staatsanwaltschaft gegen P. wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt, wurde gegen ihn erneut Strafanzeige erstattet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, werde darin erneut der Vorwurf der Körperverletzung erhoben: Während eines Streits in einer Gaststätte in Stuttgart-Möhringen solle der 44-Jährige einen 35 Jahre alten Mann geschlagen haben. Der Vorfall solle sich am 8. Oktober um zwei Uhr nachts zugetragen haben. Auf Anfragen dazu reagierten P. und sein Anwalt nicht.

Auch die bereits laufenden Ermittlungen gehen auf eine Auseinandersetzung in einer Gaststätte zurück, Ende Mai in der Nähe des Cannstatter Wasens. Laut Polizei soll P. dort drei Personen geschlagen haben, die in einen mutmaßlichen Streit mit seiner Begleiterin – den P. bestreitet – schlichtend eingreifen wollten; die drei seien leicht verletzt worden. P. weist die Vorwürfe zurück, die Aggression sei nicht von ihm ausgegangen. Die Ermittlungen wurden inzwischen von der Staatsanwaltschaft übernommen und laufen noch. Eine Sprecherin teilte zuletzt mit, man gehe davon aus, „dass sich das Geschehen so zugetragen hat, wie von der Polizei geschildert“. Einer der Verletzten, der Partner der Wirtin, war wie P. ebenfalls Bezirksbeirat für die AfD, hatte das Amt aber abgegeben.

Parteifreund soll verletzt worden sein

Auch im neuen Fall soll der Verletzte ein Parteifreund von P. sein, sogar ein Mitglied des AfD-Kreisvorstands. Auf Fragen unserer Zeitung dazu äußerte sich der AfD-Fraktionschef im Gemeinderat, Michael Mayer, der im September auch zum stellvertretenden Sprecher der Kreispartei gewählt worden war. „Soweit ich informiert bin, wurde Anzeige erstattet“, teilte er mit. Zugleich stellte er mögliche Konsequenzen seitens der Partei in Aussicht: „Falls sich die Vorwürfe bestätigen, darf unsere Partei ein solches Verhalten nicht hinnehmen und hätte gar keine andere Wahl, als ein Parteiordnungsverfahren einzuleiten.“ Auch der Landesverband werde in diesem Fall „nicht passiv bleiben“. Zu Informationen, wonach der Ausschluss von P. aus der Partei angestrebt werden könnte, äußerten sich Kreis- und Landesverband nicht konkret.

Erst im September hatte Markus P. sein Mandat als Bezirksbeirat in Möhringen verloren. Nach einem Bericht unserer Zeitung über frühere Verurteilungen hatte die Stadt seine Bestellung mit sofortiger Wirkung zurückgenommen. Durch eine Panne sei man nicht informiert worden, dass der Mann gar nicht wählbar gewesen sei, hieß es. Er war Ende 2016 zu sechs Jahren Haft wegen mehrfacher Körperverletzung und einer versuchten Anstiftung zum Mord verurteilt worden. Dabei ging es um eine Auseinandersetzung in der Innenstadt im Februar 2016: Zwei städtische Bedienstete, die schlichtend eingreifen wollten, wurden von ihm verletzt. Einem der beiden biß P. das halbe Ohr ab; es konnte später wieder angenäht werden. Im Prozess wurde bekannt, dass P. schon früher wegen Gewaltdelikten verurteilt worden war.

Nichts von Vorstrafen gewusst?

Der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier, der sich mit P. mehrfach fotografieren ließ, will von dessen Vorstrafen nichts gewusst haben. Gegenüber der AfD-Fraktion im Gemeinderat war P. offen damit umgegangen, wie der Vorsitzende Mayer berichtet hatte. P. war zuletzt Delegierter beim Landesparteitag, der die Liste für die Landtagswahl beschloss. Frohnmaier kandidiert zwar nichts fürs Parlament, gibt aber an, Ministerpräsident werden zu wollen.