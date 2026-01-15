Martin Sellner soll nächste Woche mit AfD-Politikern in Luckenwalde auftreten – die AfD-Spitze interveniert und will die Veranstaltung stoppen.
15.01.2026 - 19:40 Uhr
Eine von zwei Brandenburger AfD-Politikern für nächste Woche geplante Veranstaltung mit dem Österreicher Martin Sellner soll nach dem Willen der AfD-Spitze und des Brandenburger Landeschefs René Springer wieder abgesagt werden. Organisiert wird die Veranstaltung von dem AfD-Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré und seiner Frau, der Brandenburger Landtagsabgeordneten Lena Kotré.