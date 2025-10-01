Ein politisches Erdbeben: Die AfD zieht an der Union vorbei. Für Kanzler Merz sind es die schlechtesten Werte seit Amtsantritt.
Ein kleines politisches Beben geht durch Deutschland: In einer neuen Erhebung des Instituts Forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer liegt die AfD jetzt mit drei Prozentpunkten vor der Union. Damit hat die Partei um Alice Weidel und Tino Chrupalla einen Vorsprung, den es so noch nie gegeben hat. Offenbar schreiben mehr Wähler der AfD Regierungskompetenz zu – und verlieren das Vertrauen in Kanzler Merz.