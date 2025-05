Das Gutachten zur AfD ist nun bekannt. Das ist gut so. Die Geheimniskrämerei ist eine Steilvorlage für Verschwörungstheorien, kommentiert Christian Gottschalk.

Christian Gottschalk 15.05.2025 - 15:06 Uhr

Die Journalisten des Magazins Cicero sind keine kleinen Julian Assanges. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks hatte seinerzeit mutmaßliche Kriegsverbrechen des US-Militärs im Irak und in Afghanistan enthüllt – und dieses Engagement teuer bezahlt. Jahrelang lebte er als Flüchtling in der ecuadorianischen Botschaft in London, jahrelang saß er dort im Gefängnis. All das droht den Cicero-Machern nicht, nachdem sie das Gutachten des Verfassungsschutzes veröffentlicht hatten, in dem dieser die AfD als rechtsextreme Partei bewertet hatte. Das Material ist auch weit weniger brisant.