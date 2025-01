Die Alternative für Deutschland (AfD) präsentiert zur Bundestagswahl 2025 ein umfangreiches Programm, das auf einen radikalen Kurswechsel in verschiedenen Politikbereichen abzielt und eine Rückbesinnung auf nationale Souveränität verspricht.

Vor dem Hintergrund der Bundestagswahl 2025 stellt die AfD ihr Programm mit dem Titel „Zeit für Wohlstand, Sicherheit und Zusammenhalt“ vor. Der Fokus liegt auf nationaler Souveränität, einer restriktiven Zuwanderungspolitik und einer grundlegenden Reform bestehender Systeme.

Die in der Zusammenfassung aufgeführten Themen zählen laut aktuellen Umfragen zu denjenigen, die die Menschen in Deutschland derzeit am meisten beschäftigen. Daher haben wir unsere Zusammenfassung des Wahlprogramms der AfD auf diese Bereiche konzentriert, um einen klaren und strukturierten Überblick zu bieten. Für ein umfassenderes Verständnis der politischen Ziele und Pläne der Partei empfiehlt es sich jedoch, das vollständige Wahlprogramm zu lesen, um auch die darüber hinausgehenden Positionen kennenzulernen.

Zusammenfassung des Wahlprogramms der AfD

Zuwanderung & Flucht: Die AfD fordert eine vollständige Kontrolle der deutschen Grenzen und eine Rückführung illegaler Migranten. Das Asylsystem soll grundlegend reformiert werden. Zugleich spricht sich die Partei gegen eine „Massenzuwanderung“ aus und betont die Notwendigkeit, soziale Anreize für Migranten zu reduzieren. Die Genfer Flüchtlingskonvention sowie die Europäische Menschenrechtskonvention möchte die AfD reformieren.

Wirtschaft: Die Partei setzt auf eine Stärkung des Mittelstands und weniger staatliche Regulierung. Es werden Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger sowie der Abbau von Bürokratie angekündigt. Die Energiewende wird abgelehnt; stattdessen plant die AfD den Ausbau der Kern- und Kohleenergie.

Außenpolitik: Die AfD plädiert für eine realpolitische Ausrichtung der Außenpolitik, die deutsche Interessen in den Mittelpunkt stellt. Sie lehnt eine weitere Integration in EU-Strukturen ab und fordert ein „Europa der Vaterländer“. Die EU will sie durch eine Wirtschafts- und Interessengemeinschaft ersetzen. Sanktionen gegen Russland sollen aufgehoben werden.

Umweltschutz & Klimawandel: Die AfD bestreitet den wissenschaftlichen Konsens über den menschgemachten Klimawandel und lehnt den Ausbau erneuerbarer Energien ab. Der Fokus soll auf fossilen Energieträgern liegen, während Windkraft- und Solarprojekte stark eingeschränkt werden.

Soziale Ungerechtigkeit, Armut, Bürgergeld: Die Partei kritisiert das Bürgergeld als zu teuer und leistungsfeindlich. Es sollen striktere Anforderungen für Leistungsbezieher gelten, darunter verpflichtende gemeinnützige Arbeit. Gleichzeitig wird mehr Unterstützung für Bedürftige durch Wohngeld statt sozialem Wohnungsbau angestrebt.

Bildung, Schule, Ausbildung: Die AfD setzt auf eine Rückkehr zum leistungsorientierten Bildungssystem. Förderschulen sollen erhalten und Disziplinarmaßnahmen für Lehrer gestärkt werden. Digitalisierung wird als Ergänzung gesehen, nicht als Ersatz für traditionellen Unterricht. Die Schulpflicht soll gelockert und zu einer Bildungspflicht umgebaut werden.

Innere Sicherheit: Die Partei fordert eine konsequente Bekämpfung von Kriminalität, insbesondere durch ausländische Täter, sowie eine Aufstockung der Polizei. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von Islamismus und Linksextremismus.

Rente & Alterssicherung: Die AfD schlägt eine Reform des Rentensystems vor, die unter anderem Beamte und Politiker einbezieht. Ziel ist eine Anhebung des Rentenniveaus, unter anderem finanziert durch eine stärkere Belastung des Bundeshaushalts. Rentenbeitragsanhebungen sollen durch Steuersenkungen ausgeglichen werden.

Inflation & steigende Preise: Die Partei möchte die Steuer- und Abgabenlast reduzieren, um die Inflation einzudämmen. Maßnahmen wie die Abschaffung der CO₂-Abgabe und eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Gastronomieleistungen sowie auf Artikel des Kinderbedarfs stehen dabei im Fokus.

Gesundheitswesen: Die AfD will die Bürokratie im Gesundheitswesen abbauen und fordert die Zusammenlegung von Kranken- und Pflegeversicherung. Außerdem soll die Versicherung von Bürgergeldempfängern künftig komplett aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Fallpauschalen sollen abgeschafft und mehr Geld in die ambulante Versorgung investiert werden. Heilpraktiker sollen erhalten bleiben.

