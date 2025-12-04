Freigegebene Fotos und Videos zeigen erstmals das Innere von Epsteins Villa: von einem Zahnarztstuhl bis zu einer Tafel mit den Worten «Macht», «Täuschung» und «Wahrheit».
04.12.2025 - 10:19 Uhr
Washington - Neu veröffentlichte Fotos und Videos geben Einblick in die Privatinsel des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Das Material wurde von US-Kongressabgeordneten freigegeben und zeigt das Grundstück sowie die Innenräume der Epstein-Villa auf der Insel Little Saint James in der Karibik, wo Epstein seine Opfer missbraucht haben soll.