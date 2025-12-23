Die US-Regierung soll tausende weitere Epstein-Akten ins Netz gestellt haben, berichten Medien - allerdings nur für wenige Stunden. Enthalten seien unter anderem Details zu Flügen mit Donald Trump.
Washington - Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge weitere Dokumente zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht und diese kurz darauf wieder gelöscht. Die Dateien, die offenbar Teil der Ermittlungsakten seien, seien am Montagnachmittag (Ortszeit) mehrere Stunden lang auf der Webseite des Justizministeriums zum Download verfügbar gewesen, berichteten die "Washington Post" und "Politico". Demnach handelte es sich um tausende Regierungsdokumente und E-Mails sowie Videos der Gefängnisbehörde.