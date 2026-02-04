Die drei Millionen Dokumente aus dem Leben des Sexualstraftäters produzieren jede Menge Ablenkung. Donald Trump kann das nur Recht sein – für den Moment.
04.02.2026 - 16:48 Uhr
Jeden Tag eine neue Schlagzeile. Mal über Bill Clinton, dann über Bill Gates und nun über Bill Burns. Letzterer ist der ehemalige CIA-Direktor Joe Bidens, dessen Name in den vom Justizministerium veröffentlichten Epstein-Dokumenten auftaucht. Ein toxisches Sammelsurium an Akten, Fotos und elektronischer Kommunikation, die Ermittler verschlagwortet und nummeriert haben. Abrufbar seit vergangenem Freitag i Internet für jeden Interessierten unter https://www.justice.gov/epstein.