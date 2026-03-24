Mercedes sieht für die Zukunft des Sportwagens schwarz und die Petrolheads dürften jubeln. Denn nach drei Jahren Pause rüsten die Schwaben ihren GT wieder zur Black Series auf.

AMG setzt dem GT die Krone auf – und bringt den Sportwagen auch wieder als Black Series. Das hat die schnelle Mercedes-Schwester jetzt in Affalterbach bestätigt und dabei gleich einen Doppelschlag angekündigt. Denn parallel zu dem streng limitierten aber straßenzugelassenen Topmodell soll es auch einen neuen GT3-Rennwagen geben.

Unsere Empfehlung für Sie Mercedes GLC im Test Probefahrt im elektrischen Mercedes GLC: Starkes SUV – aber die KI halluziniert Hohe Reichweite, gutes Fahrgefühl und schickes Design: Damit punktet der elektrische GLC im Test. Der virtuelle Sprachassistent hat allerdings Mühe mit der Navigation. Beide Sportwagen gehen gerade in die finale Erprobung und könnten noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Das liegt auch deshalb nahe, weil die 2006 mit dem SLK begonnene Black Series als jeweils extreme Ausbaustufe ausgewählter AMG-Modelle in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum feiert.

Was mag der wohl kosten?

Weitere Details nennt AMG zwar noch nicht. Doch ist als Antrieb der 4,0 Liter große V8-Motor aus Affalterbach gesetzt. Er hat in der letzten Black Series des AMG GT bereits 537 kW/730 PS geleistet und noch Luft nach oben. Kooperationspartner Aston Martin zum Beispiel holt aus dem Triebwerk im Supersportwagen Valhalla bereits 609 kW/828 PS.

Auch beim Preis allerdings dürfen sich die AMG-Kunden auf schwindelnde Höhen einstellen: Als die Mercedes-Tochter vor sechs Jahren den letzten Black Series präsentiert hat, wurden dafür über 330.000 Euro verlangt - und billiger dürfte der eilige Extremist kaum werden. Selbst das aktuelle Topmodell GT 63 SE Performance mit seinem 600 kW/816 PS starken Plug-in-Hybrid ist dagegen mit einem Grundpreis von 206.588 Euro ein schnelles Schnäppchen.