Mercedes sieht für die Zukunft des Sportwagens schwarz und die Petrolheads dürften jubeln. Denn nach drei Jahren Pause rüsten die Schwaben ihren GT wieder zur Black Series auf.
24.03.2026 - 11:02 Uhr
AMG setzt dem GT die Krone auf – und bringt den Sportwagen auch wieder als Black Series. Das hat die schnelle Mercedes-Schwester jetzt in Affalterbach bestätigt und dabei gleich einen Doppelschlag angekündigt. Denn parallel zu dem streng limitierten aber straßenzugelassenen Topmodell soll es auch einen neuen GT3-Rennwagen geben.