Eine 26-Jährige hatte ihren Mercedes am Straßenrand in Affalterbach geparkt. Bei der Heimfahrt musste sie feststellen, dass etwas mit ihrem Wagen nicht stimmt.

Julia Amrhein 13.06.2025 - 13:30 Uhr

Eine 26-Jährige hat am Mittwoch während der Heimfahrt eine böse Überraschung erleben müssen: Unbekannte hatten wohl zuvor in Affalterbach die Radmuttern an einem Vorderreifen gelockert. Und das ist kein Kavaliersdelikt: Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.