Mehrere Haushalte im Grenzgebiet vom Kreis Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis haben am Freitagmorgen ohne Strom auskommen müssen. Die Ursache war schnell gefunden.

Andreas Hennings 28.02.2025 - 11:20 Uhr

In Teilen von Affalterbach im Kreis Ludwigsburg sowie in Teilen von Kirchberg an der Murr, Burgstetten und Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) ist es am Freitagmorgen, 28. Februar, zu einem Stromausfall gekommen. Die Stromversorgung wurde nach Angaben des Netzbetreibers Syna um 6.04 Uhr unterbrochen.